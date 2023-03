Di Lorenzo “La spinta di Napoli contro una grande Inghilterra”

(Di martedì 21 marzo 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “Il gruppo rispetto alle altre partite è cambiato, ma abbiamo giocatori diqualità, dall'aspetto mentale importante, quindi affronteremo la gara nel migliore dei modi sapendo che avremo di fronte a noi unaNazionale”. Lo ha detto l'esterno Giovanni Diin conferenza stampa a Coverciano, dove gli azzurri stanno preparando la gara di giovedì al', valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. Sono al momento 37.500 i biglietti venduti per la gara che si disputerà allo stadio ‘Diego Maradonà. “Mi auguro che ci sia la stessa partecipazione che c'è quando gioca il, conosco la passione che trasmette quella gente, so come ci possono aiutare in termini di”, spiega Di ...

Sulladel Maradona dico che so cosa può dare quella gente, spero ci sia una atmosfera bella anche contro l'Inghilterra perché ci può spingere a ottenere un risultato importante". Di...Sulladel Maradona dico che so cosa può dare quella gente, spero ci sia una atmosfera bella ... Quali sono i punti in comune e le differenze tra Spalletti e Mancini Di: 'Mister Mancini ...Sarà una gara dura come lo sono state tutte le altre, mi aspetto come sempre una belladai ... Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di(Napoli), Emerson ...

Sì, è cambiato ma abbiamo gicoatori di grande qualità. Spero che il "Maradona" ci possa dare la giunta spinta" Di Lorenzo sul confronto Spalletti-Mancini Di Lorenzo conosce bene sia Mancini, suo ct in ...