Dermatite atopica | torna a Napoli la campagna “Dalla parte della tua pelle”

Sabato 25 marzo torna a Napoli "Dalla parte della tua pelle", la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla Dermatite atopica promossa da SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse presieduta dal Prof. Giuseppe Monfrecola. L'iniziativa gode del sostegno dell'associazione dei Pazienti ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite atopica) ed è realizzata grazie al contributo non condizionante di SANOFI. Questo l'appuntamento: Sabato 25 marzo 2023 Napoli Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, resp. Prof. Giuseppe Argenziano. La prenotazione è obbligatoria al Numero Verde dedicato 800086875, attivo 7 giorni su 7

Sabato 25 marzo a Genova arriva "Dalla parte della tua pelle", la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla Dermatite Atopica con consulti gratuiti promossa da SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse presieduta dal Prof. Giuseppe Monfrecola.