Derby Lazio-Roma, tifoso con maglia 'Hitlerson 88': indaga la Digos (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono in corso le indagini della Polizia per individuare l'uomo che indossava la maglia laziale riportante la scritta 'Hitlerson 88', durante l'ultimo Derby Lazio-Roma. I poliziotti della Digos della questura di Roma e del commissariato Prati stanno lavorando, senza sosta, scandagliando tutte le immagini, per intercettare il responsabile del gesto. Al vaglio anche le riprese della Polizia Scientifica. Sotto stretta osservazione la tifoseria ultras. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

