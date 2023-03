Derby Lazio-Roma, la Digos sulle tracce del tifoso con la maglia “Hitlerson 88” (Di martedì 21 marzo 2023) L’ultimo Derby della Capitale, Lazio-Roma, andato in scena proprio nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, 19 marzo 2023, non è stato proprio semplicissimo. Non solo da punto di vista strettamente sportivo, ma anche psicologico, emotivo, etico e morale. Un match tesissimo sia in campo, come hanno dimostrato le diverse ammonizioni, sia negli spogliatoi. Lazio-Roma, cori antisemiti dalla Curva Nord durante il Derby: ora c’è il rischio squalifica Derby Lazio-Roma, cori anti-semiti dalla Curva Nord Se ne continua a parlare anche in queste ore, dal momento che le tensioni sono state difficili da appianare. Il trionfo dei biancocelesti con goal di Mattia Zaccagni, è stato letteralmente rovinato dal comportamento di alcuni tifosi presenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) L’ultimodella Capitale,, andato in scena proprio nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, 19 marzo 2023, non è stato proprio semplicissimo. Non solo da punto di vista strettamente sportivo, ma anche psicologico, emotivo, etico e morale. Un match tesissimo sia in campo, come hanno dimostrato le diverse ammonizioni, sia negli spogliatoi., cori antisemiti dalla Curva Nord durante il: ora c’è il rischio squalifica, cori anti-semiti dalla Curva Nord Se ne continua a parlare anche in queste ore, dal momento che le tensioni sono state difficili da appianare. Il trionfo dei biancocelesti con goal di Mattia Zaccagni, è stato letteralmente rovinato dal comportamento di alcuni tifosi presenti ...

