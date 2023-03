Delega fiscale, il regalo a chi ha redditi finanziari che apre la strada all’elusione e può costare 10 miliardi di mancato gettito (Di martedì 21 marzo 2023) Con la Delega fiscale il governo Meloni si spinge ancora più in là lungo la strada intrapresa con la manovra per il 2022: far pagare meno tasse a chi ha redditi finanziari. Se però l’obiettivo degli sconti sulla tassazione delle plusvalenze concesso a fine 2022 era raccogliere un po’ di soldi subito, ora al contrario c’è il rischio di favorire l’elusione e aprire un buco miliardario nei conti pubblici. E dover compensare la perdita riducendo altre uscite. Il testo, infatti, prevede il superamento della distinzione tra i redditi di capitale – ovvero dividendi da partecipazioni e interessi – e i “redditi diversi”, cioè i guadagni o le perdite che derivano dalla vendita di titoli a un valore diverso da quello di acquisto. Le due categorie oggi viaggiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Con lail governo Meloni si spinge ancora più in là lungo laintrsa con la manovra per il 2022: far pagare meno tasse a chi ha. Se però l’obiettivo degli sconti sulla tassazione delle plusvalenze concesso a fine 2022 era raccogliere un po’ di soldi subito, ora al contrario c’è il rischio di favorire l’elusione e aprire un buco miliardario nei conti pubblici. E dover compensare la perdita riducendo altre uscite. Il testo, infatti, prevede il superamento della distinzione tra idi capitale – ovvero dividendi da partecipazioni e interessi – e i “diversi”, cioè i guadagni o le perdite che derivano dalla vendita di titoli a un valore diverso da quello di acquisto. Le due categorie oggi viaggiano ...

