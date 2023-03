Decreto bollette bis in arrivo: sconti per famiglie virtuose e nuovi aiuti alle imprese. Le novità (Di martedì 21 marzo 2023) È in via di definizione un Decreto bollette bis, un nuovo provvedimento per sostenere le famiglie contro il caro prezzi energia. Ad anticipare la sua approvazione entro il mese di aprile era stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto all’edizione 2023 di Telefisco dello scorso 26 gennaio. “Quello che posso confermare è che prima del primo di aprile il governo italiano in qualche modo interverrà per prorogare le misure di mitigazione dei prezzi per famiglie e imprese, probabilmente in una forma diversa rispetto a quella che è stata finora, che era figlia dell’emergenza“. Queste le parole del ministro, tenendo conto che il 31 marzo scadranno le misure contro il caro energia che erano state prorogate dalla Legge di Bilancio ... Leggi su leggioggi (Di martedì 21 marzo 2023) È in via di definizione unbis, un nuovo provvedimento per sostenere lecontro il caro prezzi energia. Ad anticipare la sua approvazione entro il mese di aprile era stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto all’edizione 2023 di Telefisco dello scorso 26 gennaio. “Quello che posso confermare è che prima del primo di aprile il governo italiano in qualche modo interverrà per prorogare le misure di mitigazione dei prezzi per, probabilmente in una forma diversa rispetto a quella che è stata finora, che era figlia dell’emergenza“. Queste le parole del ministro, tenendo conto che il 31 marzo scadranno le misure contro il caro energia che erano state prorogate dalla Legge di Bilancio ...

