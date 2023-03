De Siervo: «La Lega Serie A potrebbe comprare Sky o Dazn» (Di martedì 21 marzo 2023) Luigi De Siervo è l’amministratore deLegato della Lega Serie A dal 20 dicembre del 2018. Figlio dell’ex presidente della Corte Costituzionale Ugo, che lo rimprovera bonariamente di avere 50 anni e occuparsi ancora di calcio dopo essere diventato un avvocato, fa il punto della situazione in un’intervista al Corriere della Sera. CONTRO LA PIRATERIA TV – «Il ministro Abodi ha preannunciato l’impegno del governo: finora è mancata la norma per un intervento in maniera Legale di spegnimento del segnale. Con le leggi attuali occorrono 15 giorni, invece, come succede per la pedopornografia, il segnale dovrebbe essere cancellato in un quarto d’ora. Come possiamo convincere le tv a investire oggi sulla Serie A se non facciamo vedere prima del bando che operiamo in uno stato di diritto? Senza ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Luigi Deè l’amministratore deto dellaA dal 20 dicembre del 2018. Figlio dell’ex presidente della Corte Costituzionale Ugo, che lo rimprovera bonariamente di avere 50 anni e occuparsi ancora di calcio dopo essere diventato un avvocato, fa il punto della situazione in un’intervista al Corriere della Sera. CONTRO LA PIRATERIA TV – «Il ministro Abodi ha preannunciato l’impegno del governo: finora è mancata la norma per un intervento in manierale di spegnimento del segnale. Con le leggi attuali occorrono 15 giorni, invece, come succede per la pedopornografia, il segnale dovrebbe essere cancellato in un quarto d’ora. Come possiamo convincere le tv a investire oggi sullaA se non facciamo vedere prima del bando che operiamo in uno stato di diritto? Senza ...

