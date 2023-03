"Davvero qualcuno pensa di sconfiggere la Russia?". La Lega prende le distanze da Meloni (Di martedì 21 marzo 2023) "Davvero qualcuno pensa di sconfiggere militarmente la Russia?". Più di una semplice dichiarazione di voto. Quasi un'arringa, quella di Massimiliamo Romeo, che intervendo in Senato dopo le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo, mette in fila tutti i dubbi della Lega rispetto al sostegno militare all'Ucraina. Parole e posizioni che si sovrappongono, a tratti scavalcano, il pacifismo grillismo. Per qualcuno richiamano anche la propaganda putiniana Il capogruppo del Carroccio annuncia il voto favorevole del suo gruppo, poi esprime "la forte preoccupazione su come stanno andando le cose sul fronte dellla guerra tra Russia e Ucraina". Si smarca dall'azione del governo e da quella degli alleati ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 marzo 2023) "dimilitarmente la?". Più di una semplice dichiarazione di voto. Quasi un'arringa, quella di Massimiliamo Romeo, che intervendo in Senato dopo le dichiarazioni della premier Giorgia, in vista del Consiglio europeo, mette in fila tutti i dubbi dellarispetto al sostegno militare all'Ucraina. Parole e posizioni che si sovrappongono, a tratti scavalcano, il pacifismo grillismo. Perrichiamano anche la propaganda putiniana Il capogruppo del Carroccio annuncia il voto favorevole del suo gruppo, poi esprime "la forte preoccupazione su come stanno andando le cose sul fronte dellla guerra trae Ucraina". Si smarca dall'azione del governo e da quella degli alleati ...

"Davvero qualcuno pensa di sconfiggere la Russia". La Lega prende le distanze da Meloni Il capogruppo Romeo interviene in Senato e mette in fila tutte le perplessità del suo gruppo sul sostegno all'Ucraina: "Ci troviamo di fronte al deserto della diplomazia". Poi invita la premier a non ... Ucraina, Lega: preoccupazione, rischi da corsa ad armamenti Davvero qualcuno pensa di sconfiggere la Russia La storia insegna altro, ha aggiunto, aggiungendo che ben poco e' stato fatto specie sul cessate il fuoco e sulla tregua. Anzi ci siamo trovati di ...