Dantedì | l’Inferno nel Decumano Sommerso di Napoli

(Di martedì 21 marzo 2023) Per la giornata nazionale di Dante Alighieri, il 25 marzo una speciale visita teatralizzata lungo ildel LAPIS Museum a, all’insegna dell’amata cantica della Divina Commedia. Per il cosiddettola compagnia Tappeto Volante mette in scenadi Dante nel, lungo il percorso sotterraneo del LAPIS Museum nel centro storico di. Una speciale visita teatralizzata che porterà il Sommo Poeta a compiere il suo viaggio escatologico in compagnia dei visitatori. Dante incontrerà i celebri personaggi che animano la Divina Commedia: da Virgilio a Paolo e Francesca, da Caronte a Beatrice. L’appuntamento è per sabato, 25 marzo 2023, a partire dalle ore 18.00 al percorso sotterraneo del LAPIS ...