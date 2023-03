“Dannose per la salute e possono ferire”. La scuola mette al bando le unghie finte (Di martedì 21 marzo 2023) Polemica in un istituto di Alpignano, nel Torinese. La prescrizione arrivata sotto forma di consiglio: «Serve un abbigliamento semplice e adeguato» Leggi su lastampa (Di martedì 21 marzo 2023) Polemica in un istituto di Alpignano, nel Torinese. La prescrizione arrivata sotto forma di consiglio: «Serve un abbigliamento semplice e adeguato»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : In Francia, Olanda, Grecia, scioperi e blocchi dei trasporti a ripetizione. Un filo comune lega queste proteste: no… - LaStampa : “Dannose per la salute e possono ferire”. La scuola mette al bando le unghie finte - CarloBolognesi1 : @dantegiumanini Quello delle sanzioni su una Paese enorme come la Russia fa un po' sorridere. Al massimo si possono… - AdornatoAntonio : RT @tessagelisio: ?? ?? #GreenLifeStyle Ogni giorno respiriamo, beviamo e mangiamo sostanze dannose per il nostro organismo. Ma quali sono… - APizzamiglio : @EugenioGiani Come tutta la sinistra le affermazioni evidenziano solo cio' che vi conviene, il gas di qjuella nave… -