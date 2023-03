Daniele Dal Moro commenta il GF Vip e lancia dardi infuocati: l’ira veneta contro il reality show (Di martedì 21 marzo 2023) Daniele Dal Moro continua ad essere arrabbiato con il Grande Fratello Vip. Ieri sera il bel veneto avrebbe dovuto fare una sorpresa ad Oriana Marzoli ma non è successo niente di tutto questo. Daniele Dal Moro commenta il GF Vip e lancia frecciatine di fuoco Nel corso della diretta Daniele si è comunque fatto sentire... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 marzo 2023)Dalcontinua ad essere arrabbiato con il Grande Fratello Vip. Ieri sera il bel veneto avrebbe dovuto fare una sorpresa ad Oriana Marzoli ma non è successo niente di tutto questo.Dalil GF Vip efrecciatine di fuoco Nel corso della direttasi è comunque fatto sentire... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - biscuit__c : @cricri1_1 @Giada02739927 @_soleilandia_ Mi fate ridere. Il video per cui Edo è stato eliminato dal programma non l… - Topina2017 : RT @pesec72752: Praticamente gli #oriele sono stati completamente cancellati dal programma, perché Daniele non si è piegato come ha fatto E… -