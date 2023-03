Dani Alves vuole controllare la copertura mediatica sul suo caso tramite un’agenzia di comunicazione

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 marzo 2023) Sono mesi duri per, in carcere con l’accusa di aver abusato sessualmente di una ragazza in una discoteca di Barcellona. Le notizie sulle sue condizioni da recluso si susseguono a tal punto che l’ex giocatore del Barça ha assuntodi. A rivelarlo è il portale di notizie El Confidencial che scrive di come il calciatore abbia rischiesto un elenco completo delle notizie pubblicate in Spagna sul suo: “Come ha appreso Confidencial Digital, l’ex calciatore ha ingaggiatodicon l’obiettivo di avere più strumenti per preparare il processo dopo la denuncia di stupro. Secondo fonti interne all’agenzia, che hanno chiesto che il nome dell’agenzia rimanga anonimo, persone dell’ambiente di...