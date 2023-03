Dalla Francia una lezione per il Pd. Se insegue Macron finisce male (Di martedì 21 marzo 2023) Il Governo francese ha superato indenne il primo voto di sfiducia alla Camera bassa del Parlamento: la mozione, presentata da un piccolo gruppo centrista e sostenuta Dalla coalizione di sinistra, ha ottenuto 278 voti, contro i 287 necessari. Secondo le previsioni dovrebbe superare anche il secondo voto. Così fosse, la riforma delle pensioni varata dal Governo, che tra le altre cose alza l’età pensionabile da 62 a 64 anni, sarà considerata adottata. Il voto di oggi è un momento cruciale per il Governo e per il presidente Emmanuel Macron che ha fatto ricorso a poteri costituzionali speciali per fare passare una riforma impopolare e che ha scatenato un vespaio di polemiche e proteste. Emmanuel Macron non è una musa del progressismo. Malgrado i presunti riformisti fingano di non saperlo Per essere approvata, la mozione di sfiducia avrebbe ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 marzo 2023) Il Governo francese ha superato indenne il primo voto di sfiducia alla Camera bassa del Parlamento: la mozione, presentata da un piccolo gruppo centrista e sostenutacoalizione di sinistra, ha ottenuto 278 voti, contro i 287 necessari. Secondo le previsioni dovrebbe superare anche il secondo voto. Così fosse, la riforma delle pensioni varata dal Governo, che tra le altre cose alza l’età pensionabile da 62 a 64 anni, sarà considerata adottata. Il voto di oggi è un momento cruciale per il Governo e per il presidente Emmanuelche ha fatto ricorso a poteri costituzionali speciali per fare passare una riforma impopolare e che ha scatenato un vespaio di polemiche e proteste. Emmanuelnon è una musa del progressismo. Malgrado i presunti riformisti fingano di non saperlo Per essere approvata, la mozione di sfiducia avrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? Francia - Servono 287 voti per sfiduciare il governo di #Borne. Al momento sarebbero fra 261 e 272 quelli sicuri… - Gitro77 : Governo di pagliacci e di servi. Il problema dell’immigrazione dalla Libia non è la Wagner. Le ondate di profughi d… - LaVeritaWeb : Dagli Usa alla Danimarca, dalla Tunisia alla Francia: ovunque, nel mondo, i Paesi tornano a chiudere le frontiere.… - Mario_dejaneiro : @PosteSpedizioni salve io dovevo ricevere un pacco dalla Francia che mi è costato un sacco di soldi, sono stato tut… - Giulicat1512 : RT @cotrozzi_lisa: Perché i media occidentali ignorano le proteste anti-NATO in corso oggi a Parigi, in Francia? « Sortons vite de l'OTAN!… -