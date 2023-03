Dalla Cina arriva il dispositivo per baciarsi a distanza: “Perfetto per i partner lontani” (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar — Tutti abbiamo sentito dire, almeno una volta nella vita, quanto sia dura mantenere le relazioni a distanza, quanto queste siano destinate ad un triste ed inevitabile epilogo. La loro ragion d’essere, in un’epoca in cui i rapporti si cambiano e si intercambiano con la stessa disinibita velocità della sostituzione della biancheria intima, potrebbe sembrare ancora più fuori luogo. E se la postmodernità ha portato in dote relativismo, nichilismo e disumanità varie, essa è sempre gravida di nuove ed allettanti proposte. Un “dispositivo baciante” Dalla Cina per relazioni a distanza L’ultima, in ordine di arrivo, giunge Dalla Cina e, grazie alla simulazione virtuale promette di intervenire sul distacco: due studenti universitari hanno brevettato il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar — Tutti abbiamo sentito dire, almeno una volta nella vita, quanto sia dura mantenere le relazioni a, quanto queste siano destinate ad un triste ed inevitabile epilogo. La loro ragion d’essere, in un’epoca in cui i rapporti si cambiano e si intercambiano con la stessa disinibita velocità della sostituzione della biancheria intima, potrebbe sembrare ancora più fuori luogo. E se la postmodernità ha portato in dote relativismo, nichilismo e disumanità varie, essa è sempre gravida di nuove ed allettanti proposte. Un “baciante”per relazioni aL’ultima, in ordine di arrivo, giungee, grazie alla simulazione virtuale promette di intervenire sul distacco: due studenti universitari hanno brevettato il ...

