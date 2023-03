Dal viaggio in Francia all’incoronazione: a rischio disordini e terrorismo per Carlo e Camilla (Di martedì 21 marzo 2023) La sicurezza di re Carlo e della regina consorte Camilla è una priorità assoluta per Buckingham Palace. Mentre la coppia di sovrani si prepara ad affrontare importanti tappe del proprio percorso, il Palazzo monitora di continuo le emergenze. Dall’allerta terrorismo diramata in occasione dell’incoronazione ai disordini che si stanno verificando in Francia: tutti i rischi per il Re e la Regina. Secondo quanto riportano i tabloid, Buckingham Palace sta “monitorando” l’instabile situazione politica in Francia. Proprio in questa settimana, infatti, è prevista la prima visita di stato che Carlo e Camilla compiranno da sovrani. La coppia dovrebbe recarsi proprio in Francia e in Germania. Ma a Parigi la situazione è abbastanza tesa a causa di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 marzo 2023) La sicurezza di ree della regina consorteè una priorità assoluta per Buckingham Palace. Mentre la coppia di sovrani si prepara ad affrontare importanti tappe del proprio percorso, il Palazzo monitora di continuo le emergenze. Dall’allertadiramata in occasione dell’incoronazione aiche si stanno verificando in: tutti i rischi per il Re e la Regina. Secondo quanto riportano i tabloid, Buckingham Palace sta “monitorando” l’instabile situazione politica in. Proprio in questa settimana, infatti, è prevista la prima visita di stato checompiranno da sovrani. La coppia dovrebbe recarsi proprio ine in Germania. Ma a Parigi la situazione è abbastanza tesa a causa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Il Premier ???? Kishida è in viaggio verso Kyiv dopo aver visitato l'India. È partito in treno da Przemysl in Poloni… - putino : Notare come Putin si è recato a Mariupol (lontana km dal fronte) come un topo in piena notte, mentre Biden si è rec… - artdielle : Non è la solita storia di formazione questa seconda prova narrativa del bravo @_MattiaInsolia, che ho conosciuto ed… - ImbarcoImmediat : Stai pensando al tuo prossimo viaggio? Ti proponiamo una delle nostre prossime partenze con l'itinerario: ???? ????????????… - GramsciAG : RT @Forchielli: Nel frattempo il mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale contro #Putin per crimini di guerra non dissua… -