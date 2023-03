Dal caldo anticiclone a grandine e neve: il colpo di testa di marzo (Di martedì 21 marzo 2023) Ultime piogge poi si apre una fase di bel tempo con l'anticiclone africano ma attenzione a quanto accadrà da domenica: in arrivo uno "sconquasso" meteo, ecco le previsioni aggiornate Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 marzo 2023) Ultime piogge poi si apre una fase di bel tempo con l'africano ma attenzione a quanto accadrà da domenica: in arrivo uno "sconquasso" meteo, ecco le previsioni aggiornate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... unpluggedjo : @Truciolo_Roll È primavera. Periodo di migrazione dal freddo al caldo?? - PappaletteraF : RT @RudiBressa: Non c'è immagine più chiara di questa - tratta dal rapporto #Ipcc - per mostrare quali sono gli scenari e sopratutto quali… - desmax74 : RT @RudiBressa: Non c'è immagine più chiara di questa - tratta dal rapporto #Ipcc - per mostrare quali sono gli scenari e sopratutto quali… - volpi_giovanni : RT @RudiBressa: Non c'è immagine più chiara di questa - tratta dal rapporto #Ipcc - per mostrare quali sono gli scenari e sopratutto quali… - danieledieci : RT @RudiBressa: Non c'è immagine più chiara di questa - tratta dal rapporto #Ipcc - per mostrare quali sono gli scenari e sopratutto quali… -