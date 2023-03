Dacia parte all’offensiva nel segmento C (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dacia lancia la sua offensiva nel segmento C, sviluppando un piano industriale per sostenere la realizzazione del piano prodotto. Il 14 gennaio 2021, in occasione della presentazione del piano strategico Renaulution, Dacia ha svelato Bigster Concept, la concept car che preannuncia l’apertura della gamma Dacia verso nuovi orizzonti, soprattutto nel segmento C. Fedele allo spirito Dacia, Bigster Concept è un veicolo robusto e spazioso di 4,60 metri. Offre tutto ciò che è essenziale per un SUV del suo segmento. Il lancio è previsto per il 2025. Svelato all’IAA Mobility di Monaco a Settembre 2021, Jogger, primo modello del segmento C di Dacia, reinventa il concetto di familiare versatile e accessibile. A 5 o 7 posti, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) –lancia la sua offensiva nelC, sviluppando un piano industriale per sostenere la realizzazione del piano prodotto. Il 14 gennaio 2021, in occasione della presentazione del piano strategico Renaulution,ha svelato Bigster Concept, la concept car che preannuncia l’apertura della gammaverso nuovi orizzonti, soprattutto nelC. Fedele allo spirito, Bigster Concept è un veicolo robusto e spazioso di 4,60 metri. Offre tutto ciò che è essenziale per un SUV del suo. Il lancio è previsto per il 2025. Svelato all’IAA Mobility di Monaco a Settembre 2021, Jogger, primo modello delC di, reinventa il concetto di familiare versatile e accessibile. A 5 o 7 posti, ...

