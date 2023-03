Da Ariana Grande e JLo a Elizabeth Taylor | i profumi creati dalle star

Leggi su amica

(Di martedì 21 marzo 2023) Tra gli Anni ’90 e l’inizio del nuovo Millennio non c’era celeb che non potesse vantare un profumo con il proprio nome. Una vera e propria tendenza, amplificata dal successo di serie tv come Sex & The City o di reality come The Simple Life. Tutti volevano essere Carrie Bradshaw – alias Sarah Jessica Parker – Paris Hilton o Beyoncé e, soprattutto, profumare esattamente come loro. Un fenomeno che ha portato il mondo della musica e del cinema a intrecciarsi con la profumeria e che, sebbene le fragranze di nicchia siano sempre più amate e apprezzate, ha fatto tornare di moda i. Una riscoperta dei jus iconici firmati da Britney Spears, JLo o Beyoncé, ma anche un nuovo trionfo delle fragranze lanciatecelebrities, che ne divengono non solo il volto, ma vere e proprie ...