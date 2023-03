Cutro, un superstite al gip: “I familiari delle vittime hanno pagato i trafficanti anche dopo la strage” (Di martedì 21 marzo 2023) L’organizzazione turca che sovrintende ai viaggi verso l’Italia di tanti disperati provenienti dai paesi asiatici si è fatta pagare il viaggio anche dai superstiti del naufragio di Steccato di Cutro. E’ quanto si evince dalla deposizione in incidente probatorio di un superstite che ha riferito che i sopravvissuti si sono fotografati o sono stati fotografati dai familiari – su questo la testimonianza non sarebbe stata chiara – nel Cara di Isola Capo Rizzuto. “Così i trafficanti hanno saputo chi era vivo”. E’ stato un sopravvissuto alla tragedia di Cutro, Kabiri, a raccontare che i familiari dei sopravvissuti, dopo il loro arrivo, avrebbero pagato lo stesso il viaggio ai trafficanti di esseri umani. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) L’organizzazione turca che sovrintende ai viaggi verso l’Italia di tanti disperati provenienti dai paesi asiatici si è fatta pagare il viaggiodai superstiti del naufragio di Steccato di. E’ quanto si evince dalla deposizione in incidente probatorio di unche ha riferito che i sopravvissuti si sono fotografati o sono stati fotografati dai– su questo la testimonianza non sarebbe stata chiara – nel Cara di Isola Capo Rizzuto. “Così isaputo chi era vivo”. E’ stato un sopravvissuto alla tragedia di, Kabiri, a raccontare che idei sopravvissuti,il loro arrivo, avrebberolo stesso il viaggio aidi esseri umani. ...

