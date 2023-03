Cutro | nella barca c' era almeno 1 milione di euro | il giallo dello zaino degli scafisti sparito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Se un gruppo di sceneggiatori si fosse seduto intorno a un tavolo per inventare delle scene al solo scopo denigrare… - chiaragribaudo : #Napoli ostaggio di teppisti e violenti. Il #Governo si dimostra incapace nella gestione dell'ordine pubblico, come… - NinjaSwitchCat : RT @alessio_1973: Nulla mi leva l’idea dalla testa che questa nuova ignobile azione del Governo nei confronti delle #famigliearcobaleno arr… - Roma743BC : RT @alessio_1973: Nulla mi leva l’idea dalla testa che questa nuova ignobile azione del Governo nei confronti delle #famigliearcobaleno arr… - LuigiaFio : RT @francofontana43: Francesco durante l’incontro con i rifugiati, giunti in Italia attraverso i corridoi umanitari, ricorda la strage di C… -

Ieri sera veglia ecumenicachiesa di Santo Stefano, con lettura dei nomi delle vittime, cui sono stati aggiunti i nomi dei morti nel naufragio di. Oggi alle 11.45 intervento conclusivo di ...lettera inviata dalla presidente della Commissione Ue ai 27 leader europei, Ursula von der ... Dopo la tragedia di, e gli altri salvataggi in mare, il tema è tornato in prima pagina e sarà ...vicenda del drammatico naufragio di, nel quale hanno perso la vita 88 persone, c'è un giallo in merito a un borso che avrebbe contenuto circa un milione di euro. Alcune testimonianze dei ...

Strage di Cutro, le domande senza risposta su cui si dovrebbe indagare L'Espresso

Naufragio di Cutro, uno zaino contenente almeno 1 milione di euro, frutto del pagamento dei singoli passeggeri agli scafisti, sarebbe scomparso.