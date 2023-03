Cutro | mistero dello zaino scomparso con i soldi dei migranti Conterrebbe almeno un milione di euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimodelbo : RT @Massimo65755300: Cutro, il mistero sul naufragio: 'Sparito lo zaino con un milione di euro' - news_mondo_h24 : Naufragio Cutro: il mistero dello zaino pieno di soldi - x810990 : RT @Libero_official: Secondo alcuni testimoni è sparito uno zaino con un milione di euro: era a bordo del barcone naufragato a #Cutro http… - 2rMarzia : RT @Libero_official: Secondo alcuni testimoni è sparito uno zaino con un milione di euro: era a bordo del barcone naufragato a #Cutro http… - gianni20181 : RT @Libero_official: Secondo alcuni testimoni è sparito uno zaino con un milione di euro: era a bordo del barcone naufragato a #Cutro http… -

...caricò di migranti si schiantò contro una secca a poche centinaia di metri dalla spiaggia di... Ildell'appunto scomparso Perché dunque a quella segnalazione non fece seguito un intervento ...Emergono nuove testimonianze sul naufragio dida parte dei migranti che si trovavano a bordo del caicco che si è schiantato contro la secca davanti alla costa, portando alla morte di decine di persone. Quel viaggio è costato ai migranti una ...... ma è in questa semplice constatazione fondata su fatti impossibile da smentire, che potrebbe celarsi la risoluzione del giallo di Steccato di. Undi stato per ora, costato la vita a 81 ...

Cutro, il mistero sul naufragio: "Sparito lo zaino con un milione di euro" Liberoquotidiano.it

Emergono nuovi dettagli dalla tragedia del naufragio di Cutro. Secondo le testimonianze c'era uno zaino con un milione di euro.Magi: 'La verità sul naufragio di Cutro sta venendo fuori. Il governo chiarisca e si associ alla Germania nel chiedere un'operazione navale europea' di Alessandra Ziniti Una corona di fiori a Steccato ...