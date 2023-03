Cutro, dal barcone sparito zaino con un milione di euro. “È di scafista in fuga” (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar – Uno scafista da un milione di euro. Quanto meno, questo porterebbe con sé, in uno zaino misteriosamente scomparso dopo la tragedia di Cutro. Lo scafista e il milione di euro nello zaino Come riporta Tgcom24, il dramma nei pressi di Crotone ha svelato un altro dettaglio, scoperto grazie alle testimonianze dei superstiti. Sull’imbarcazione era presente, infatti, uno zaino contenente un milione di euro. Dettaglio peraltro confermato dagli investigatori, ma anche dai legali delle famiglie delle vittime. Chi porta quello zaino? Secondo gli inquirenti sarebbe uno scafista, attualmente in fuga, a portare con se il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar – Unoda undi. Quanto meno, questo porterebbe con sé, in unomisteriosamente scomparso dopo la tragedia di. Loe ildinelloCome riporta Tgcom24, il dramma nei pressi di Crotone ha svelato un altro dettaglio, scoperto grazie alle testimonianze dei superstiti. Sull’imbarcazione era presente, infatti, unocontenente undi. Dettaglio peraltro confermato dagli investigatori, ma anche dai legali delle famiglie delle vittime. Chi porta quello? Secondo gli inquirenti sarebbe uno, attualmente in, a portare con se il ...

