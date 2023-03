Curling | Mondiali femminili 2023 | l’Italia batte la Danimarca | quarto successo per le azzurre

(Di martedì 21 marzo 2023)lae conquista la quarta vittoria neidiin corso di svolgimento a Sandviken, in Svezia. La selezione azzurra si impone con il punteggio di 7-5, salendo al terzo posto in classifica in attesa che scendano in campo le altre selezioni impegnate più tardi. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DEL: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO: COME FUNZIONA TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA CRONACA – Cominciano subito bene Constantini e compagne, che chiudono il secondo end in vantaggio ma subiscono il ribaltamento nel terzo parziale. Dopo l’annullamento delend, learrivano a metà gara sul 3-2 e da quel momento sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ???????????? ???? ?????????? ???????? Le azzurre battono le campionesse d'Europa della Danimarca ai Mondiali di curling femminile.… - sportface2016 : #Curling - L'Italia batte la Danimarca e conquista la quarta vittoria - vicenzareport : #Sport A Sandviken (Svezia) si è vissuta la terza giornata dei Mondiali femminili di curling. - Curling, Mondiali:… - gianmilan76 : RT @DarioPuppo: Tra pochi minuti vi aspetto in diretta su Discovery+ per ITALIA vs Niova Zelanda, quinta partita della fase a girone unico… - OA_Sport : LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: vincere per rimanere in corsa dalle ore 9.00 - -

La diretta testuale live di Italia - Danimarca , partita valevole per la nona sessione del round robin deifemminili 2023 di. La formazione azzurra, reduce da tre vittorie e due sconfitte, torna sul ghiaccio determinata a conquistare un altro successo per rimanere nelle prime posizioni ...La diretta testuale live di Italia - Scozia , partita valevole per l'undicesima sessione del round robin deifemminili 2023 di. Dopo l'impegno del mattino contro la Danimarca, la formazione azzurra torna sul ghiaccio per conquistare un altro successo e rimanere nelle prime posizioni della ...Sta per terminare l'attesa per Italia - Danimarca , partita valevole per la nona sessione del round robin deifemminili 2023 di. La formazione azzurra, reduce da tre vittorie e due sconfitte, torna sul ghiaccio determinata a conquistare un altro successo per rimanere nelle prime posizioni ...

LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre non hanno più paura di nessuno! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE ORE 19.00 Programma, orari, Tv e streaming del Mondiale femminile di curling – Presentazione Campi ...Oggi in tv Italia-Scozia, partita del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling: orario e come vederla in diretta streaming ...