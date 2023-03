Curling | Mondiali femminili 2023 | altra vittoria per l’Italia | 7-6 alla Scozia

(Di martedì 21 marzo 2023) Ancora unapernell’undicesima sessione del round robin deidi. Dopo lamattutina contro la Danimarca, la nazionale azzurra formata dskip Stefania Constantini e da Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli regola laper 7-6, difendendo costantemente il vantaggio accumulato nel secondo end, e piazzando un successo di peso, il quinto a fronte di due sconfitte in questo bel cammino iridato. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli partono non benissimo nel primo end, favorite però da un errore di Dodds che decreta la mano nulla. Nel secondo end lapiazza la guardia alta, Dodds continua a ...

Le azzurre tornano alla vittoria ai Mondiali di curling femminile in corso di svolgimento a Sandviken (Svezia). Contro la Danimarca si sono imposte con un punteggio di 7 a 5. La squadra capitanata da Stefania Constantini (campionessa olimpica) conquista la quarta vittoria nei Mondiali femminili 2023, salendo al terzo posto in classifica.

LIVE Italia-Scozia 4-3, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: le scozzesi accorciano le distanze a metà gara OA Sport

L'Italia ha firmato una nuova magia ai Mondiali 2023 di curling femminile. Dopo aver battuto la Danimarca (Campionesse d'Europa in carica) questa mattina, le azzurre si sono scatenate anche in serata