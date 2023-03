Curling | l’Italia batte la Danimarca campione d’Europa ed ora sogna i playoff ai Mondiali femminili!

Leggi su oasport

(Di martedì 21 marzo 2023) Pazza Italia! Dopo la vittoria incolore contro la mediocre Nuova Zelanda la Nazionale azzurra difemminile ha trovato la sua quarta vittoriando la fortissima, detentrice del titolo continentale, ai Campionati2023 in fase di svolgimento in Svezia, nello specifico in quel di Sandvkisen. Una prestazione a dir poco portentosa per la squadra di Stefania Constantini che, al contrario di ieri, è rimasta concentrata dal primo all’ultimo rilascio, ipnotizzando le rivali. L’inizio è già iper positivo per le nostre ragazze: dopo una prima mano nulla infatti Constantini mette una pezza a due tentativi poco lucidi di Marta Lo Deserto, rilasciando una tripla bocciata che spazza via le tre stone danesi e che consente alle azzurre di marcare il primo punto. Le nordiche tuttavia troveranno il doppio ...