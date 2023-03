Cuccioli abbandonati sulla Pontina: la Polizia blocca il traffico e li salva (Di martedì 21 marzo 2023) Terracina – Gli agenti Polizia Stradale di Terracina, hanno individuato e tratto in salvo una cucciolata di cagnolini, che erano stati abbandonati in un cartone sulla SS148 “Pontina”. I cagnolini, 9 Cuccioli di meticci molossoidi, sono stati notati dagli agenti all’altezza del km.78+200 della “Pontina” sul ciglio stradale, gli operatori, dopo aver bloccato il traffico per precauzione, scendevano dalla vettura di servizio e sono riusciti a mettere in sicurezza gli animaletti, molto spaventati per poi rifocillarli con acqua e pezzettini di pane. Gli agenti intervenuti hanno chiesto immediatamente, l’ausilio di un veterinario che, una volta giunto in loco, accertava l’assenza di microchip e verificava che stavano tutti bene. I Cuccioli ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 marzo 2023) Terracina – Gli agentiStradale di Terracina, hanno individuato e tratto in salvo una cucciolata di cagnolini, che erano statiin un cartoneSS148 “”. I cagnolini, 9di meticci molossoidi, sono stati notati dagli agenti all’altezza del km.78+200 della “” sul ciglio stradale, gli operatori, dopo averto ilper precauzione, scendevano dalla vettura di servizio e sono riusciti a mettere in sicurezza gli animaletti, molto spaventati per poi rifocillarli con acqua e pezzettini di pane. Gli agenti intervenuti hanno chiesto immediatamente, l’ausilio di un veterinario che, una volta giunto in loco, accertava l’assenza di microchip e verificava che stavano tutti bene. I...

