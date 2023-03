Crystal Palace, ufficiale il ritorno di Hodgson (Di martedì 21 marzo 2023) Il Crystal Palace, dopo l’esonero di Patrick Viera, ha annunciato ufficialmente la nomina di Roy Hodgson come allenatore Steve Parish, presidente del Crystal Palace, ha dato il bentornato così a Roy Hodgson. L’allenatore ha già guidato la squadra tra il 2017 ed il 2021. L’ANNUNCIO – Vorrei dare il bentornato a Roy e Ray nel club. Siamo ovviamente in un periodo molto impegnativo, ma crediamo che l’esperienza di Roy e Ray, la conoscenza del club e dei giocatori, insieme a Paddy, possano aiutare a soddisfare l’esigenza immediata di salvarci. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Il, dopo l’esonero di Patrick Viera, ha annunciato ufficialmente la nomina di Roycome allenatore Steve Parish, presidente del, ha dato il bentornato così a Roy. L’allenatore ha già guidato la squadra tra il 2017 ed il 2021. L’ANNUNCIO – Vorrei dare il bentornato a Roy e Ray nel club. Siamo ovviamente in un periodo molto impegnativo, ma crediamo che l’esperienza di Roy e Ray, la conoscenza del club e dei giocatori, insieme a Paddy, possano aiutare a soddisfare l’esigenza immediata di salvarci. L'articolo proviene da Calcio News 24.

