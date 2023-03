Cristina Scuccia | l' ex suora in bikini? Attimi di gelo da Silvia Toffanin

(Di martedì 21 marzo 2023) Dio vede e Mediaset provvede. Dopo aver scioccato il globo terracqueo televesivo annunciando l'addio agli abiti religiosi in quello stesso studio,torna sul luogo del delitto, Verissimo, e di fatto conferma la sua prossima avventura: al 99% sarà in Honduras come concorrente dell'Isola dei famosi. Per i più distratti ai quali il nome della ragazza dirà poco o nulla, basterà aggiungere un “Suor” e di colpo avverrà l'illuminazione: proprio lei, Suor, che aveva turbato il Vaticano partecipando a The Voice nell'ormai lontano 2014, peraltro vincendolo, nel team di J-Ax. Sacrilegio. Chissà cosa si dirà in sacrestia quando l'ex orsolina si presenterà sulle spiagge caraibiche del reality condotto da Ilary Blasi ino sgambatissimo costume.prova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Cristina Scuccia: “Quando ho lasciato il convento pensavo di finire sotto un ponte” - #Cristina #Scuccia: #“Quando… - puntodilucescam : - magnarmelo : (ex suor) cristina scuccia vive a madrid ma ha già smesso di fare la cameriera pronta a imbarcarsi per l'isola dei… - puntodilucescam : - puntodilucescam : -

'Grande Fratello Vip', le emozioni della 43esima puntata TANTI AUGURI! Fotogallery - Nikita Pelizon compie 29 anni tra arcobaleni e unicorni A "VERISSIMO" Fotogallery -si esibisce in 'La felicità è una direzione' EMOZIONI E PERFORMANCE Fotogallery - La prima puntata del serale di 'Amici 22' SABATO 18 MARZO Fotogallery - 'Amici', al via il serale SU ...Madrid -, ex suor, non smette di seguire la sua grande passione per la musica. Tornata negli studi di Verissimo, dove pochi mesi fa aveva annunciato di aver lasciato il convento ...tornata a Verissimo, l ex suor, all anagrafe, per parlare di s e del suo futuro, lasciandosi alle spalle il passato in ...

Cristina Scuccia, l'esibizione del brano dell'ex Suora a Verissimo: «Sono un po' sexy nel video, ho voluto osa ilmessaggero.it

In occasione di un'intervista rilasciata a Verissimo, Cristina Scuccia si è resa protagonista di una rivelazione su L'Isola Dei Famosi ...L'ex suora Cristina Scuccia ha in cantiere un progetto bomba: per lei si aprono le porte del Festival di Sanremo 2024.