Cristiano Ronaldo oltre i Rolex | cascata di diamanti per il nuovo orologio milionario

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 21 marzo 2023) Un top player come lui non poteva certo accontentarsi. E così, ha scelto qualcosa che vaogni immaginazione. E’ uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Sicuramente, tra i più ricchi. Il suo recente approdo in Arabia Saudita ha dato una battuta d’arresto forse definitiva alla sua carriera. Ma, allo stesso tempo, ingrossato (e non poco) il suo già gonfissimo portafogli. Ecco, allora chepuò permettersi orologi così costosi. Il calciatoreè anche una icona fisica e di stile foto: Instagram – grantennistoscana38enne, di nazionalità portoghese,è uno dei calciatori più determinanti e vincenti dell’epoca recente. Ha militato, soprattutto, con Manchester United, Real Madrid e Juventus. Il suo ritorno ai Red ...