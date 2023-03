Crisi idrica, il Governo nominerà un commissario ad hoc fino al 31/12 (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Cabina di regia per accelerare e coordinare la pianificazione degli interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo e, nel breve periodo, un commissario nazionale fino al 31 dicembre 2023, con un incarico rinnovabile e con un perimetro molto circostanziato di competenze. E’ quanto deciso al termine della cabina di regia sulla Crisi idrica convocata oggi a Palazzo Chigi e presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Presenti anche i ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura e Sovranità Alimentare), Nello Musumeci (Protezione Civile e Politiche del Mare), Roberto Calderoli (Affari Regionali e Autonomie), il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Cabina di regia per accelerare e coordinare la pianificazione degli interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo e, nel breve periodo, unnazionaleal 31 dicembre 2023, con un incarico rinnovabile e con un perimetro molto circostanziato di competenze. E’ quanto deciso al termine della cabina di regia sullaconvocata oggi a Palazzo Chigi e presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Presenti anche i ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura e Sovranità Alimentare), Nello Musumeci (Protezione Civile e Politiche del Mare), Roberto Calderoli (Affari Regionali e Autonomie), il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo ...

