Crisi idrica, al via la Cabina di regia con un commissario ad hoc fino al 31 dicembre (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo il via libera da Palazzo Chigi alle misure straordinarie per la Crisi idrica, al via oggi la Cabina di regia incentrata sull'emergenza siccità anche con la designazione un commissario straordinario con poteri esecutivi. Una misura programmata con tutti i ministeri interessati, per definire un piano idrico straordinario nazionale d'intesa con le Regioni e gli Enti territoriali. Una task force al lavoro per individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione, anche utilizzando nuove tecnologie.

