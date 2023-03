Crisi Ferrari | c' è debolezza Ora serve il mercato

(Di martedì 21 marzo 2023) Toccherà andare fino all'altro capo del mondo, tra due domeniche in Australia, per cercare il primo podio della stagione: chi avrebbe mai detto che questo sarebbe stato l'avvio dellanel ...

Toccherà andare fino all'altro capo del mondo, tra due domeniche in Australia, per cercare il primo podio della stagione: chi avrebbe mai detto che questo sarebbe stato l'avvio dellanel Mondiale Né basta più fare ricorso alle solite frasi: abbiamo tutto ciò che serve per vincere; un anno fa la Red Bull dopo due gare si disperava, e invece; dobbiamo solo lavorare a testa ...Sono inoltre ben intonate Moncler e, quest'ultime a dispetto della delusione per il Gran ... nell'agosto 2020, nel pieno dellaper la pandemia di Covid - 19 e nel marzo 2022, nelle ...L'inglese della Mercedes, che in questo momento sta vivendo un momento didi risultati, è ... L'ex pilota della, autore di 91 successi in carriera, ha stappato lo champagne in 155 ...

Pagelle GP Arabia Saudita: Crisi Ferrari, dentro i mali della SF-23. Può svoltare davvero o no Eurosport IT

Leggi il commento al "momento no" della Rossa: Maranello pronta a correre ai ripari, prima che sia troppo tardi ...L’ex Team Principal della Renault e manager dello spagnolo: «Porta entusiasmo, non come Vettel. A Maranello dovrebbero chiedersi perché non vincono da 15 anni» ...