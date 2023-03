Crisi cardiaca per Alfredo Cospito | Potrebbe rimanere paralizzato

(Di martedì 21 marzo 2023)è tornato in ospedale, questa volta per una. Il legale del terrorista anarchico sostiene cheavere dei danni permanenti e. Alcuni medici invece sono del parere che si trattasse soltanto di un normale affaticamento

Ha avuto una crisi cardiaca. Gli hanno immediatamente somministrato del potassio in vena. Lui ha visto il tracciato del cuore con un grosso sbalzo, poi la situazione si è stabilizzata. Alfredo Cospito ha sofferto un malore, una crisi cardiaca. A farlo sapere l'avvocato difensore Flavio Rossi Albertini secondo cui l'anarchico potrebbe aver subito danni irreversibili. Cospito, 55 anni, è in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre.

Cospito «ha avuto una crisi cardiaca, potrebbero esserci danni irreversibili» Corriere Milano

Roma, 21 mar. “Poco prima del mio arrivo Alfredo ha avvertito dolore al petto e tremore a una mano. Ha avvisato la guardia e dopo dieci minuti è arrivato il medico urlando dicendo che stava morendo. D ...Dolore al petto, tremore alla mano. I medici del reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, dove è ricoverato, gli riscontrano una crisi cardiaca e lo salvano iniettando ...