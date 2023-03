(Di martedì 21 marzo 2023)da crociera russi "Kalibr" trasportati in treno eallarussa nel Marsono stati distrutti in un'avvenuta nella città di Dzhankoi, in. L'annuncio è stato ...

Missili da crociera russi "Kalibr" trasportati in treno e destinati alla flotta russa nel Mar Nero sono stati distrutti in un'esplosione avvenuta nella città di Dzhankoi, in Crimea. L'annuncio è stato dato dal ministero della Difesa ucraino. Le autorità di Kiev, sottolinea la Cnn, non hanno rivendicato direttamente la responsabilità.

Crimea, esplosione distrugge missili Russia destinati a flotta Mar Nero Adnkronos

Seconda giornata a Mosca degli incontri Putin-Xi, allargati oggi alle delegazioni. «Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina», ha detto ...La guerra Il ministero della Difesa ucraino ha reso noto che un'esplosione nella città di Dzhankoi, in Crimea, ha distrutto missili da crociera russi destinati alla flotta del Mar Nero di Mosca. Lo ...