Credit Suisse, il crollo di una banca spericolata e le regole arbitrarie del capitalismo

Roma, 21 mar – Credit Suisse era chiacchierata almeno dal 2008 come banca spericolata e fu allora salvata dal governo svizzero come anche la UBS, prima banca svizzera e rivale di Credit Suisse. Ma, mentre la UBS sembra oggi essersi messa a posto e arriva così ai 7,63 miliardi di utile a fine 2022, Credit Suisse sprofonda dichiarando una perdita di 7,3 miliardi. Si pensa però che altri 14 miliardi di perdite possano ancora essere nascosti nei conti della banca.

Come è crollata Credit Suisse

Come hanno fatto a perdere tutti quei soldi? La versione ufficiale è che hanno dato "precedenza al profitto a discapito della prudenza", ma c'è il dubbio che abbiano drenato soldi dai piccoli ...

