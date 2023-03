Credit Suisse, i costi e i rischi a carico della collettività, i guadagni per Ubs che in borsa vola del 12% (Di martedì 21 marzo 2023) Inizia a pagare, e tanto, l’operazione di Ubs su Credit Suisse. Mentre i rischi sono stati messi tutti a carico della collettività (in forma di garanzie sulle perdite e messa a disposizione di linee di liquidità) il colosso svizzero superstite inizia a godersi i profitti che derivano dal suo nuovo dominio. Il titolo guadagna in borsa il 12% mentre si fa largo l’idea tra gli investitori che alla fine Ubs abbia fatto un buon affare pagando la rivale 3 miliardi di franchi, il 60% in meno rispetto al valore di borsa. In due giorni la capitalizzazione di Ubs è salita di circa 8 miliardi di franchi. A tremare sono invece i dipendenti. Secondo quanto scrive il quotidiano britannico Financial Times il salvataggio porterà a un taglio di decine di migliaia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Inizia a pagare, e tanto, l’operazione di Ubs su. Mentre isono stati messi tutti a(in forma di garanzie sulle perdite e messa a disposizione di linee di liquidità) il colosso svizzero superstite inizia a godersi i profitti che derivano dal suo nuovo dominio. Il titolo guadagna inil 12% mentre si fa largo l’idea tra gli investitori che alla fine Ubs abbia fatto un buon affare pagando la rivale 3 miliardi di franchi, il 60% in meno rispetto al valore di. In due giorni la capitalizzazione di Ubs è salita di circa 8 miliardi di franchi. A tremare sono invece i dipendenti. Secondo quanto scrive il quotidiano britannico Financial Times il salvataggio porterà a un taglio di decine di migliaia di ...

