Credit Suisse | è uno scandalo | per i banchieri le regole non valgono

(Di martedì 21 marzo 2023) Zuppa di Porro. L’incontro di Mosca e la reazione americana: unica cosa chiara è che l’Europa non c’è. Macron e le proteste di piazza. E poi il salvataggio del: la fine del mito svizzero. No? Ahime si fanno sempre i loro affari e prferiscono buttare a mare il mercato delle obbligazioni che quello dei loro preziosi azinisti arabi. Tutte le balle sui diritti negati ai bambini raccontato da Montesano su Libero. Rai, da una parte Bei su Rep che insulta tutti i giornalisti di Meiaset per difendere la sua Annunziata: imbarazzante. Dall’altra Gasparri, che ogni tanto farebbe bene a tacere, che parla di cambio di passo in Rai. Rep apre sul Pnrr e un Gentoloni anti governativo. Pezzo favoloso di Battaglia su Libero che smonta le balle sulla siccità #rassegnastampa21marzo L'articolo proviene da Nicola Porro.

