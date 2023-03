“Credit Suisse doveva fallire”. Insorge il senatore: cda nel mirino (Di martedì 21 marzo 2023) «È inaccettabile che il consiglio d'amministrazione di Credit Suisse la faccia franca». La denuncia è di Thomas Minder, membro del Consiglio degli Stati della Svizzera e padre dell'iniziativa contro le remunerazioni abusive, secondo cui i membri del cda dovrebbero essere severamente puniti in casi del genere. Il senatore critica anche il salvataggio da parte di Ubs: «La banca andava lasciata fallire». «Non è accettabile che queste persone non vengano perseguite in caso di errori e colpe di questo tipo», afferma Minder in una intervista al Blick. Per il consigliere agli Stati sciaffusano (indipendente, ma nel gruppo Udc) «non si tratta di sola stupidità, ma di energia criminale». «Se avessi abbastanza soldi, lancerei una nuova iniziativa popolare», afferma. Finora, ha proseguito Minder evocando il salvataggio di Ubs nel ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) «È inaccettabile che il consiglio d'amministrazione dila faccia franca». La denuncia è di Thomas Minder, membro del Consiglio degli Stati della Svizzera e padre dell'iniziativa contro le remunerazioni abusive, secondo cui i membri del cda dovrebbero essere severamente puniti in casi del genere. Ilcritica anche il salvataggio da parte di Ubs: «La banca andava lasciata». «Non è accettabile che queste persone non vengano perseguite in caso di errori e colpe di questo tipo», afferma Minder in una intervista al Blick. Per il consigliere agli Stati sciaffusano (indipendente, ma nel gruppo Udc) «non si tratta di sola stupidità, ma di energia criminale». «Se avessi abbastanza soldi, lancerei una nuova iniziativa popolare», afferma. Finora, ha proseguito Minder evocando il salvataggio di Ubs nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Più ci penso e più trovo incredibile la manovra UBS - Credit Suisse. Oltre all'azzeramento alla Marchese del Grillo… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - VCountry3 : RT @Uni91070952: Secondo i manager della banca svizzera Credit Suisse andata in fallimento, la colpa del crack è dei risparmiatori e... di… - zettai_Ari : RT @Uni91070952: Secondo i manager della banca svizzera Credit Suisse andata in fallimento, la colpa del crack è dei risparmiatori e... di… -