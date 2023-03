Crazy Bob 2023 Le foto dei partecipanti

(Di martedì 21 marzo 2023) Dalla famiglia Addams a Scooby-Doo, da Dragonball agli eroi della Marvel e alla maxi ghianda dell’Era Glaciale, passando per un bruco snodabile, missili, suonatori messicani, arbre magique in salsa friulana, osterie sugli sci, griglie nei cofani di vetture rielaborate, rievocazioni romane. Si evolve di anno in anno la fantasia deiallaBob, lacompetizione goliardica tra bob e slitte autocostruite, la manifestazione più pazza dell’Inverno che celebra l’ingegno e lo spirito del sano divertimento, conclusasi ieri davanti a migliaia di persone, ben 7.500, sulle nevi delle piste Duca d’Aosta di Tarvisio. Una conclusione col botto per la stagione invernale del Friuli Venezia Giulia, baciata dal sole e dalla partecipazione del pubblico 25 i team iscritti provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e dalla Slovenia per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notletizia : il lunedì dopo il Crazy Bob andava abolito sin dall'inizio - nordest24 : Crazy Bob 2023, il trionfo della pazza corsa con bob e slitte autocostruite: ecco i vincitori - TgrRaiFVG : Follie sulla neve, per la Crazy Bob di Tarvisio si viene anche dall'estero. Oltre un centinaio di concorrenti a con… - Telefriuli1 : Il team “The Wallaby” di Cergneu di Nimis bissa il successo davanti a 7500 persone FOTO e VIDEO - FVGlive : Ritorna la pazza sfida di Crazy Bob a #Tarvisio!?? Nelle scorse edizioni ne abbiamo viste di tutti i colori, chissà… -

... anziana investita in via Nazionale Il nuovo progetto artistico tra il tenore friulano e la vincitrice di Sanremo Divertimento e tanto spettacolo a Tarvisio per laIncidente sulla regionale ...TEMI:tarvisio eventi friuli eventi tarvisio notizie friuli notizie tarvisio Ultime Notizie Incidente a Tavagnacco, anziana investita in via Nazionale Il nuovo progetto artistico ...... anziana investita in via Nazionale Il nuovo progetto artistico tra il tenore friulano e la vincitrice di Sanremo Divertimento e tanto spettacolo a Tarvisio per laIncidente sulla regionale ...

Crazy Bob 2023. Le foto dei partecipanti Udine20 2020

Dalla famiglia Addams a Scooby-Doo, da Dragonball agli eroi della Marvel e alla maxi ghianda dell’Era Glaciale, passando per un bruco snodabile, missili, suonatori messicani, arbre magique in salsa fr ...Oltre un centinaio di concorrenti a contendersi il trofeo. Equipaggi in difficoltà con la neve ormai semi-sciolta ...