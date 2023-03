Covid | Zangrillo | “E’ morto | da 6 mesi non uso la mascherina neppure in ospedale”

(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ho passatoa rincuorare e informare. Abbiamo peccato dal punto di vista etico e morale. È venuto meno il prendersi carico del paziente che dovrebbe restare al centro della nostra professione, in qualsiasi circostanza. Sono mancati i servizi sul territorio, vicini alle persone. Non voglio parlare male dei medici di famiglia, alcuni dei quali hanno lavorato benissimo. Però non trovando ascolto i cittadini hanno avuto come unico punto di riferimento i Pronto soccorso. Il rapporto medico-paziente è saltato. Ci siamo dimenticati di curare le paure e i timori delle famiglie che hanno visto la nostra figura diventare impotente. Poi l’informazione spettacolarizzata ha fatto il resto”. Lo afferma Albertodirettore della Anestesia-rianimazione dell’San Raffaele di Milano, in un’intervista al ‘Corriere ...

Quando c'erano motivi di allarme sono stato però fra i primi a prendere iniziative - continua- Per me il virus è morto. Da sei mesi non indosso la mascherina, neppure in ospedale. Qualcuno ......americano Joe Biden ha firmato una legge che declassifica le informazioni sulle origini del- ... 7:53 -: 'Ora è morto, da sei mesi in ospedale non uso la mascherina' 'Ho passato mesi a ......Albertodirettore della Anestesia - rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, già coordinatore della seconda sezione del Consiglio superiore di Sanità. " Durante le ondate di...

Covid, Zangrillo: "Da sei mesi in ospedale senza mascherina" RaiNews

Il presidente americano Joe Biden ha firmato una legge che declassifica le informazioni sulle origini del Covid-19, "compresi potenziali legami ... spiega il presidente in una nota. 7:53 - Zangrillo: ...