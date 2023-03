Covid, Biden firma legge per trasparenza su origine virus (Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente degli Stai Uniti, Joe Biden, ha firmato il "Covid - 19 Origin Act of 2023", che richiede al direttore dell'intelligence nazionale di declassificare alcuni informazioni relative all'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente degli Stai Uniti, Joe, hato il "- 19 Origin Act of 2023", che richiede al direttore dell'intelligence nazionale di declassificare alcuni informazioni relative all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Biden firma una legge per svelare le origini del Covid 19 - SirNeneBanBot14 : RT @LadyAfro17: 20 marzo 2023, USA BIDEN FIRMA LA LEGGE PER DECLASSIFICARE 'IL PIÙ POSSIBILE' LE INFORMAZIONI DELL'INTELLIGENCE USA SULLE… - Alex19849461911 : RT @agambella: Biden ha firmato un decreto per declassificare i documenti di intelligence sull'origine del covid-19. - MattiaGallo17 : RT @agambella: Biden ha firmato un decreto per declassificare i documenti di intelligence sull'origine del covid-19. - chil_q : RT @LadyAfro17: 20 marzo 2023, USA BIDEN FIRMA LA LEGGE PER DECLASSIFICARE 'IL PIÙ POSSIBILE' LE INFORMAZIONI DELL'INTELLIGENCE USA SULLE… -