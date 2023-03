“Costretta a tatuarmi simboli nazifascisti” | donna denuncia l’ex compagno | militante di estrema destra

Leggi su tpi

(Di martedì 21 marzo 2023) Obbligava la fidanzata a tatuarsie a prendere parte ai raduni in occasione delle varie ricorrenze celebrative in memoria di Benito Mussolini: un exdi Forza Nuova verrà processato col rito abbreviato per maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale. Secondo il campo d’imputazione, visionato e pubblicato dall’Agi, il suo atteggiamento andrebbe inquadrato in un contesto di “isolamento da qualsiasi rapporto sociale” imposto alla presunta vittima e maturato “impedendole di avere amici, di uscire di casa col telefonino, pretendendo che non lavorasse, monitorando costantemente ogni sua comunicazione, anche via social”. Per il legale difensore dell’indagato sono stati prodotti documenti e relazioni di consulenti “che smentiscono le tesi dell’accusa, anche la presunta imposizione della fede nazista e di ...