Cospito, l'avvocato: 'Ha avuto un problema al cuore, i medici hanno detto che stava morendo' (Di martedì 21 marzo 2023) Non se ne parla più ma il caso è rimasto: Alfredo Cospito ha avuto un problema al cuore e, secondo quanto hanno detto i medici che lo hanno assistito, 'stava morendo'. L'anarchico ha riferito al ... Leggi su globalist (Di martedì 21 marzo 2023) Non se ne parla più ma il caso è rimasto: Alfredohaunale, secondo quantoche loassistito, ''. L'anarchico ha riferito al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Alfredo Cospito rischia una paralisi per tutta la vita e ha avuto una crisi cardiaca”: l’audio del medico all’avvo… - rtl1025 : ??'Ha avuto una crisi cardiaca. Gli hanno immediatamente somministrato del potassio in vena''. Lo ha riferito il leg… - lacittanews : Le condizioni di Alfredo Cospito stanno diventando critiche. Così l’avvocato dell’anarchico, Flavio Rossi Albertini… - LelladaTO : RT @SecolodItalia1: L’avvocato di Cospito: ha avuto una crisi cardiaca. E gli è stato somministrato del potassio in vena - squopellediluna : Si aggravano la sue condizioni di salute di Alfredo Cospito: “Ha avuto una crisi cardiaca e stava morendo. Per lui… -