Cospito, il legale: "Ha avuto un problema al cuore, stava per morire" (Di martedì 21 marzo 2023) Crisi cardiaca Su un foglio, si apprende ancora dall'audio dell'avvocato, 'c'era il tracciato del cuore con un grosso sbalzo. Poi la situazione è rientrata e si è stabilizzata. Quando ha avuto questa ...

