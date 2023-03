Cospito, consulente a legale: ha avuto crisi cardiaca (Di martedì 21 marzo 2023) Alfredo Cospito ha avuto una crisi cardiaca. Lo ha comunicato il consulente della difesa al legale dell'anarchico, l'avvocato Flavio Rossi Albertini. "Poco prima del mio arrivo Alfredo ha avvertito ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Alfredohauna. Lo ha comunicato ildella difesa aldell'anarchico, l'avvocato Flavio Rossi Albertini. "Poco prima del mio arrivo Alfredo ha avvertito ...

