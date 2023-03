Cosenza | asportato tumore di quasi 5 chili all' Annunziata

(Di martedì 21 marzo 2023) L’equipe di chirurgia dell’, guidata dal prof. Bruno Nardo ha eseguito, nei giorni scorsi un intervento di chirurgia oncologica avanzata, in paziente - donna di 67 anni - alla quale è...

Bruno Nardo ha eseguito, nei giorni scorsi un intervento di chirurgia oncologica avanzata, in paziente - donna di 67 anni - alla quale è stato, dall'addome, un tumore di 4 kg e mezzo.

COSENZA L'equipe di chirurgia dell'Annunziata, guidata dal prof. Bruno Nardo ha eseguito, nei giorni scorsi un intervento di chirurgia oncologica avanzata, in paziente – donna di 67 anni – alla quale ...