Cosa dice 'Senate Bill 150', la legge anti-trans spaventosa approvata in Kentucky (Di martedì 21 marzo 2023) La scorsa settimana sia la Camera che il Senato del Kentucky hanno approvato il Senate Bill 150, quella che è stata definita la "peggior legge anti-trans" d'America dall'American Civil Liberties Union of Kentucky. Il Senate Bill 150 impone il divieto di parlare di identità di genere e orientamento sessuale nelle scuole a studenti di ogni età, impedisce l'accesso all'assistenza sanitaria di affermazione di genere, obbliga i medici a far detransizionare i giovani transgender e vieta a questi di utilizzare bagni e spogliatoi coerenti con la propria identità di genere. Vi raccomandiamo... Vietato parlare di mestruazioni fino alla prima media. La proposta choc della Florida ...

