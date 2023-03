Cosa c’è nel piano di pace della Cina per Russia e Ucraina: «Pechino non vuole che Putin perda la guerra» (Di martedì 21 marzo 2023) Un cessate il fuoco che apra la porta al dialogo. No all’uso di armi nucleari e agli attacchi alle centrali atomiche. E una tregua da far partire subito. Questi i punti principali della “Posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi in Ucraina”. Fissati in un documento che oggi sembra più un tentativo di raggiungere una de-escalation rispetto a un vero piano di pace o a un’offerta di mediazione. Tanto che c’è chi dice che Pechino non cerchi la pace. Ma soltanto di evitare la caduta di Vladimir Putin. Ritenuto un junior partner affidabile. Mentre gli Usa bocciano la pace cinese. E dicono che un cessate il fuoco adesso favorirebbe i russi in difficoltà. Volodymyr Zelensky invece ha ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Un cessate il fuoco che apra la porta al dialogo. No all’uso di armi nucleari e agli attacchi alle centrali atomiche. E una tregua da far partire subito. Questi i punti principali“Posizionesulla soluzione politicacrisi in”. Fissati in un documento che oggi sembra più un tentativo di raggiungere una de-escalation rispetto a un verodio a un’offerta di mediazione. Tanto che c’è chi dice chenon cerchi la. Ma soltanto di evitare la caduta di Vladimir. Ritenuto un junior partner affidabile. Mentre gli Usa bocciano lacinese. E dicono che un cessate il fuoco adesso favorirebbe i russi in difficoltà. Volodymyr Zelensky invece ha ...

