Cosa c’è (davvero) dietro le crisi di Credit Suisse e Svb. Parla Angeloni (Di martedì 21 marzo 2023) Guai a mettere tutto nel frullatore. Come a dire, a porre sullo stesso piano lo scampato crack del Credit Suisse con il default, quello sì, della Silicon Valley Bank. Non sono la stessa Cosa, anche se la patologia può essere molto comune. Ignazio Angeloni, economista di lungo corso e docente presso il Robert Schuman Center of the European University Institute in Florence, è stato per anni membro del Comitato esecutivo della Bce. Per questo, quando gli si chiede un parere sulle recenti crisi bancarie che hanno scosso non poco i mercati, facendo rivivere per un momento ai risparmiatori lo spettro di Lehman Brothers, sa di Cosa si Parla. Prima Svb, poi Credit Suisse, passando per First Republic. Due crack e un salvataggio per i capelli. ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) Guai a mettere tutto nel frullatore. Come a dire, a porre sullo stesso piano lo scampato crack delcon il default, quello sì, della Silicon Valley Bank. Non sono la stessa, anche se la patologia può essere molto comune. Ignazio, economista di lungo corso e docente presso il Robert Schuman Center of the European University Institute in Florence, è stato per anni membro del Comitato esecutivo della Bce. Per questo, quando gli si chiede un parere sulle recentibancarie che hanno scosso non poco i mercati, facendo rivivere per un momento ai risparmiatori lo spettro di Lehman Brothers, sa disi. Prima Svb, poi, passando per First Republic. Due crack e un salvataggio per i capelli. ...

