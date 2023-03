Corteo per l’edilizia a Genova, oggi in piazza contro il taglio del Superbonus (Di martedì 21 marzo 2023) oggi la circolazione a Genova è rallentata a causa di un Corteo per l’edilizia: le motivazioni principali sono la richiesta di un intervento da parte dello Stato per aiutare il comparto, contro il taglio del Superbonus e la questione dei crediti incagliati. Corteo per l’edilizia a Genova Gli edili bloccano Genova con un Corteo composto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)la circolazione aè rallentata a causa di unper: le motivazioni principali sono la richiesta di un intervento da parte dello Stato per aiutare il comparto,ildele la questione dei crediti incagliati.perGli edili bloccanocon uncomposto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Si terrà domani a Milano la manifestazione nazionale organizzata da Libera per la Giornata del ricordo delle vittim… - Agenzia_Ansa : Schlein in piazza Scala a Milano per il corteo 'Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie' promosso da I S… - MinisteroDifesa : 'Nell'immagine del corteo che sfilò per le strade 3 anni fa non c'è solo dolore.C'è il primo passo dell'Italia vers… - MarTer_13 : RT @PornoNoblogs: Questo per ricordare che i piagnistei in TV dei partiti che si dichiarano di sinistra e dei sindacati confederali che si… - crociangelini : RT @localteamtv: Milano, le testimonianze dei parenti alla manifestazione nazionale per la Giornata della Memoria dedicata alle vittime inn… -